L'attaccante dell'Empoliha portato in vantaggio la formazione ospite nel match dello Stadium contro la Juventus superando Szczesny dopo un rimpallo in area bianconera. ​L'attaccante è stato di proprietà della Juve, ma non ha mai giocato con i bianconeri.L'Empoli, come riportato dea Opta, ha segnato un gol in trasferta contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal gennaio 2006 (rete di Sergio Almirón), interrompendo una striscia di cinque gare senza reti in casa dei bianconeri.