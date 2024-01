Lasi prepara a entrare in campo nel pomeriggio contro l'Empoli all'Allianz Stadium. La leadership della squadra bianconera sarà affidata al difensore brasiliano, che indosserà la fascia di capitano. Questa decisione evidenzia il ruolo fondamentale che Alex Sandro svolge non solo come difensore ma anche come figura di riferimento all'interno del team. Gli appassionati tifosi attenderanno con ansia l'inizio del match, sperando che la sua leadership ispiri la squadra a ottenere una prestazione di successo nella sfida contro l'Empoli.