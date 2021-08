Le 104contro l'Udinese sembravano un'infinità. Ma Ieri sera la Juventus è riuscita a superare abbondantemente la soglia della Dacia Arena. I ragazzi di Max Allegri, in partita soltanto nei primi minuti, non sono più riusciti a ritrovare il filo del gioco e hanno buttato tantissimi palloni, ben 140 in totale, tra errori tecnici e posizionamenti sbagliati.Ecco alcuni numeri della serata, riportati da La Gazzetta dello Sport: