Quest'oggi la Juventus affronta l'Empoli (appuntamento alle ore 18).Come riporta il Corriere dello Sport, non sarà ancora convocato il neo acquisto Tiago Djaló, appena entrato nel mondo bianconero e ancora in rodaggio dopo un anno in pratica senza disputare partite ufficiali, a seguito del grave infortunio al ginocchio destro. «Tiago ha fatto una piccola parte di allenamento con la squadra, ora vanno fatte tutte le valutazioni fisiche e atletiche visto che rientra da un crociato, anche se aveva già lavorato con il Lilla. Piano piano lo inseriremo ed è una risorsa per noi".