La Juventus venerdì sera ha vinto contro l'Empoli, un sonoro quattro a zero dei bianconeri che porta la doppia firma di Adrien Rabiot e le marcature singole di Weston McKennie e Moise Kean. La Vecchia Signora tramite i propri profili social ha pubblicato il video del dietro le quinte della gara, dall'ingresso in campo per il riscaldamento all'ingresso pre gara. Fino alle esultanze in occasione dei gol. Passando per la carica che trasmettono i tifosi, grandi e piccini, accorsi allo Stadium per osservare da vicino i loro beniamini. Di seguito il video.