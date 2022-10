Titola così la moviola di Tuttosport, che spiega: "Al 10’ pt Vlahovic chiede un fallo di mano di De Winter su tiro di Kean: la palla sbatte su un braccio del difensore, che però era in posizione naturale e De Winter aveva deviato il pallone prima con il ginocchio. Fa bene Fabbri a lasciar correre. [...] Un po’ generoso, invece, non mostrare il giallo al 43’ a Stojanovic per una trattenuta su Kostic che lo aveva saltato, e al 3’ st a Bonucci per fallo su Bandinelli, atterrato dopo un tunnel. Al 12’ Vlahovic chiede il rigore per una spinta, ma è un contrasto. Al 13’ eccessive le ammonizioni per Satriano e Rabiot che si beccano un po’. Giustamente annullato per fuorigioco il gol di Kean al 19’. Al 24’ ammonito Haas per fallo su Milik al limite, giusto".