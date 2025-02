Perché non parla nessuno? Così i tifosi della Juventus si sentono ancora più soli

Redazione Calciomercato

Un silenzio assordante. Per spiegare un ossimoro, spesso tutto si riduce a questa frase. Che poi non è altro che una combinazione di parole oggettivamente distanti, eppure capaci di stare insieme, di creare un'alchimia tutta loro. Tanto particolare quanto poetica. Tanto astratta quanto concreta.. Cioè: unire un rivoluzionario alla tradizione. Quel passato ben distante dal bianconero, e comunque intrecciarlo a una storia, a un blasone, agli inevitabili obiettivi, anche se sei nel pieno della ricostruzione.

Un silenzio assordante. E' il più chiaro degli ossimori, sì. Ed è pure un contrario di metterci la faccia. Ed è pure un sinonimo di lavarsene le mani. Scegliete pure voi in quale direzione sia andato l'atteggiamento della società, ancora una volta assente sul più bello, davanti ai propri tifosi o a una platea di giornalisti. Un silenzio assordante: parlano tutti, meno chi si vorrebbe sentire. Parlano tutti, e nessuno realmente risponde.Nella serata più importante - stavolta senza proclami pregressi -, la Juve sembra abbandonata al proprio destino, sull'orlo di una crisi di nervi con nessuno a sedare gli animi, o soltanto a star lì ad ascoltare, a comprendere, a indicare una strada verso il recupero. Sui motivi, se ne potrebbero trovare mille, i più disparati, i più facili e i meno evidenti. Sul fatto che sia stato ingiusto, però, non può esserci una visione diversa. Ieri tutti aspettavano un'uscita, anche calcolata, da parte della dirigenza. Per dare un segnale. Per evitare di ricamarci sopra.Due scenari: qualcosa da dire c'è, ma non è il momento di parlarne; qualcosa da dire ci sarà, ma non si è ancora capito cosa.E' come un abbraccio consolatorio, non ha bisogno di tante parole. E' come riappropriarsi di un'identità: vince il "non detto", a patto che ci si capisca pure con gli occhi.E' sempre stato così. Lo dice la storia delle ultime e più complicate stagione, lo racconta lo storico e comprendiamo inoltre gli anni senza vittorie. C'è sempre stato qualcuno a metterci la faccia, pelle e ossa a parlare dei perché, a rispondere alle domande, a prendersi persino le sberle virtuali del momento.Che invece restano così, a galla, insieme alle questioni che non trovano realmente dibattito, come se eliminare la curiosità fosse una pianta da recidere alla radice.In generale, e forse è questa la cosa che fa più spavento, la sensazione è che chi sia lì - inteso come squadra, cioè giocatore, ma anche dirigenti e allenatore - abbia un po' smarrito il significato di Juventus. Che non è mica solo vincere perché è l'unica cosa che conta. No: è prendersi le responsabilità, nella meraviglia del bene, nell'orrore del male. Per quanto sia complicato, non c'è mai stata altra strada da perseguire se non quella della trasparenza.