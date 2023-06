Nel corso di un incontro nel centro di Milano, la Juventus, rappresentata dal direttore sportivo Manna, si è incontrata anche con l'Empoli per discutere delle possibili trattative di calciomercato. Come racconta Calciomercato.com, al centro delle discussioni è emerso il nome di Filippo, giovane talento classe 2001, che sta suscitando l'interesse sia dei toscani che dell'Udinese. Si sta valutando la possibilità inoltre di una cessione definitiva del giocatore per una cifra di circa 6 milioni di euro.Oltre a Ranocchia, la Juventus sta guardando attentamente al talento presente nell'Empoli. Uno dei nomi che affascina particolarmente l'allenatore Allegri è. La Juventus sta valutando l'opportunità di proporre un prestito con diritto di riscatto per il giocatore, offrendo una cifra intorno ai 12 milioni di euro. Tuttavia, Parisi non è l'unico giocatore che suscita interesse da parte della squadra bianconera: anche il giovane centrocampista Fazzini dell'Empoli è nel mirino.- Un altro possibile acquisto per l'Empoli potrebbe essere Soule, talentuoso calciatore argentino che desidera giocare con maggior frequenza. La piazza azzurra potrebbe rappresentare la destinazione ideale per il suo percorso di crescita. Le trattative tra Juventus ed Empoli riguardanti questi giocatori sono ancora in corso e saranno decisive per delineare i futuri movimenti di calciomercato delle due squadre.