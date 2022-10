Samuel Iling Junior è stato convocato da Massimiliano Allegri per la prima volta nella sua carriera alla Juventus nel maggio dello scorso anno. In tanti si staranno interrogando su chi sia. È un attaccante, inglese, cresciuto nelle Academy del Chelsea. Strappato dalla concorrenza spietata del Bayern Monaco, Ajax, Manchester United e Paris Saint Germain.Giocatore fondamentale per la Next Gen di Brambilla, da diverse settimane è entrato nel giro della prima squadra e stasera, contro l'Empoli, i suoi primi minuti in Serie A.