Come racconta il Corriere dello Sport,alla ricerca del riscatto personale. Anche perché a 22 anni troppo tardi non lo è di sicuro, per dimostrarsi da Juve però il tempo sta scorrendo inesorabilmente tra un'occasione sprecata e l'altra. La prossima proprio questa sera, perché contro l'Empoli toccherà a Kean in attacco, con ogni probabilità al fianco del titolarissimo Dusan Vlahovic o in seconda battuta con quell'Arek Milik che invece sta convincendo tutti ma che va gestito tra un tour de force e l'altro.