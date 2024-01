Juve-Empoli, la probabile formazione

OR torna LIVE nel post partita di Juventus-Empoli, alle ore 20. Con Marcello Chirico, Antonio Romano e Cristiano Corbo dall'Allianz Stadium.

rimescola le carte e opta per un cambio dell’ultimo minuto rispetto a quelle che erano state le indicazioni della vigilia di. In attacco, infatti, c’è il sorpasso disuche dunque si accomoderà in panchina.La Juventus si prepara a scendere in campo con il consolidato schema tattico 3-5-2. Wojciech Szczesny sarà il portiere titolare, protetto da una difesa a tre composta da Gatti, Bremer e Alex Sandro. Il centrocampo vedrà la presenza di McKennie, Locatelli e Miretti, mentre sulle fasce saranno schierati Cambiaso e Kostic. In avanti, la coppia d'attacco sarà composta da Arkadiusz Milik e Dusan Vlahovic, pronti a mettere sotto pressione la difesa avversaria. In panchina, a disposizione del tecnico, c'è Yildiz, pronto a entrare in campo e contribuire se necessario.