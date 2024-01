Le parole di Massimilianoa Dazn:SCELTE - Una scelta per la partita. Yildiz ha fatto bene, Milik sta bene. Vista la partita credo che Milik serva di più, Yildiz un buon cambio. Vediamo se l'abbiamo indovinata. Danilo? Non è questione di diffida, rischiavi di andare a Milano a corto.ESTERNI - Weah quando entra spacca la partita, Iling lo stesso. Kostic e Cambiaso sono affidabili, stanno facendo bene, Cambiaso può essere un cambio in mezzo al campo. Dobbiamo affrontare la partita con rispetto dell'Empoli, per noi sono importanti i tre punti.