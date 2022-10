Tutto filato liscio. Più o meno. Lasi è regalata una serata di serenità e sorrisi: li hanno portati i 4 gol siglati all'Empoli, che hanno messo in cassaforte 3 punti importanti, 'quanto' importanti però lo sapremo soltanto a weekend concluso. Comunque: missione compiuta. E realizzata proprio dai giocatori che in queste ore, o forse anche in queste settimane, sono stati più spremuti dalla critica: pensiamo a, pensiamo a Locatelli, ragioniamo anche sul momento di Adrien, autore di una doppietta importante.