Meet&Greet con i nostri tifosi a Reggio Emilia



Le grandi esperienze della membership — JuventusFC (@juventusfc) September 22, 2023

Un momento davvero emozionante quello vissuto questa sera da alcuni tifosi bianconeri. Grazie alorganizzato a Reggio Emilia, diversi supporter dellahanno infatti avuto la possibilità di incontrare i giocatori in hotel scattando foto con loro e facendosi firmare le maglie, alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Come sempre in questi casi, il club non ha mancato di immortalare quanto accaduto in un video poi condiviso sui social, in cui si notano tra i protagonisti Deane Dusanma anche capitan, Wojciech, Federicoe Adrien. Guardalo qui sotto.