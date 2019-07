Your browser does not support iframes.

Il giovanissimo esterno Pietro Beruatto, lanciato un po’ a sorpresa come titolare da Maurizio Sarri nel match di oggi tra la Juventus e il K-Team coreano, ha messo in mostra le sue doti (specie nel primo tempo) e sfiorato anche il gol con un bel tiro da fuori area. Tanti tifosi bianconeri lo hanno ammirato per la prima volta - nell’ultima stagione ha militato nella formazione Under 23 -, mentre goderselo davanti alla tv è parso normale alla sua bellissima fidanzata Emma Valenti, che in una Instagram story gli ha dedicato questa frase: “Bello che più bello non si può, sempre dalla tua parte”.