Tra i talenti che la Juve visiona c'è in prima fila Arthur Vermeeren, centrocampista belga di proprietà dell'Anversa. Un emissario del club bianconero, riferisce Tuttosport, era presente allo stadio nella sfida tra l'Anversa e il Barcellona, valida per la sesta giornata di Champions League. Il talento classe 2005 ha segnato nella vittoria della sua squadra; aveva già realizzato due assist nelle precedenti partite della competizione.Il giocatore belga, alto 1.80, è un centrocampista centrale, dotato di ottime qualità tecniche. In campionato, ha segnato un gol fornendo due assist fin qui.