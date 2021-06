Come ai vecchi tempi. Quando si poteva viaggiare e per uno scout, tastare il polso di un giocatore, era certamente più semplice. A Monaco di Baviera, dove la Francia ha superato brillantemente una forte Germania, c'erano anche uomini in missione della Juventus, mandati personalmente dal nuovo direttore generale Federico Cherubini. Lo scopo della missione - racconta Tuttosport - era quella di tessere tele preziose con gli addetti ai lavori, quasi tutti a Monaco di Baviera. I GIOCATORI - Chiaro, poi qualche discorso si è spostato anche sui giocatori. In primis su Pogba, che potrebbe tornare a Torino se dovesse prendere corpo lo scambio con Cristiano Ronaldo in direzione Manchester United. Ma c'è anche un altro nome che fa gola, come vi abbiamo raccontato su IlBianconero.com: è quello di Corentin Tolisso. La Juve lo aveva seguito attentamente nell'estate del 2017, quando era al Lione (c'era Allegri in panchina), poi era arrivato il passaggio al Bayern. In ogni caso, sarebbe solo l'alternativa a Locatelli, che resta l'obiettivo numero uno dell'estate juventina.