Laè fortemente interessata al talento montenegrino Vasilije. Questa sera, 6 dicembre, rappresentanti del club saranno presenti in tribuna per osservare l'ala offensiva attualmente in forza al Podgorica. Nonostante il giocatore, nato nel 2006, abbia ricevuto un'offerta iniziale dalla Juventus compresa tra i 2,5 e i 3 milioni di euro, la sua condizione di extracomunitario e il compimento degli 18 anni nel maggio 2024 suggeriscono che un possibile trasferimento avverrà solo nell'estate successiva.Il profilo diè di grande interesse per la, che lo sta monitorando da vicino con l'intenzione di integrarlo rapidamente nella prima squadra.