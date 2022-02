Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Villarreal-Juve, Unai Emery ha parlato anche di Giorgio Chiellini, che domani non potrà essere della partita a causa dell'infortunio che lo sta tenendo da un po' lontano dai campi. Ecco il suo commento sul difensore: "Chiellini è un riferimento importante per il calcio italiano, europeo e mondiale, è un giocatore che oltre a quello che trasmette in campo, è importante anche come persona. Sorride sempre, lo ricordo in una sfida contro il Siviglia, a Torino. Trasmette sempre energia positiva. Lo osservi e si vede l’affetto che ha per i compagni. Lo paragono ad Albiol".