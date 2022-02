Unai Emery lancia la sfida alla Juve. Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo sul campo del Granada, l'allenatore del Villarreal ha parlato anche dell'imminente match di Champions League contro la squadra di Allegri, in programma martedì sera. Ecco le sue dichiarazioni: "Ora dobbiamo concentrarci per affrontare al meglio la Juventus in Champions League. La gara contro i bianconeri sarà molto diversa rispetto a quella contro il Granada, è anche banale dirlo. Contro di loro ci vorrà il massimo della concentrazione e dell'impegno da parte nostra. Sarà una partita difficilissima. Affrontiamo una squadra forte e abituata a questo tipo di palcoscenici, ci vorrà il miglior Villarreal per batterli".