Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Juventus ha tentato l'affondo a gennaio per arrivare a Emerson Palmieri. L'emergenza numerica sulle corsie laterali di difesa, specialmente sul lato sinistro, ha spinto Fabio Paratici a muoversi concretamente per il giocatore del Chelsea. L'offerta però, è stata rispedita al mittente, perché troppo bassa rispetto le richieste dei Blues. Un trasferimento sfumato, che però lascia ancora aperto uno spiraglio per l'estate. Il massimo interesse che la Juve ha riposto in questa trattativa, lascia pensare che Emerson sia un giocatore che non vogliono assolutamente lasciar scappare.