Emerson Palmieri nel mirino della Juve. Di nuovo. Un tormentone che prosegue da tempo ed è pronto a tornare, perché la casella del vice Alex Sandro, che pure fin qui non si è ancora visto causa infortunio, nella Juve resta scoperta. Ancor di più in caso di addio di Federico Bernardeschi. Ma anche perché Emerson Palmieri in questo Chelsea continua a non trovare spazio. Mai convocato in sette giornate di Premier League. Schierato solo in EFL Cup e per uno spezzone di Champions sul campo del Krasnodar per un totale di 123 minuti, l'italo brasiliano vuole andarsene, anche per giocare l'Europeo. Juve e Inter restano le squadre maggiormente interessate, con il club bianconero anche più avanti considerando le evoluzioni del mercato di settembre. Già a gennaio, come riporta calciomercato.com.