Tra i ruoli che dovrà rinforzare la Juve per la stagione che sta per cominciare c'è anche quello del terzino sinistro: quest'anno Alex Sandro ha dovuto fare gli straordinari e le condizioni fisiche di De Sciglio non convincono del tutto la dirigenza. Uno dei profili che piacciono di più è quello di Emerson Palmieri del Chelsea, sul quale però c'è la concorrenza dell'Inter. Secondo Tuttosport, però, i nerazzurri starebbero valutando anche Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte come alternativa ad Emerson; se dovesse andare in porto l'affare per il terzino serbo, la Juve avrebbe più margine di manovra per l'esterno del Chelsea.