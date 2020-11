L’inizio di stagione della Juventus ha evidenziato l’unico neo lasciato in eredità dall’ultimo mercato, ovvero nessun colpo in entrata in difesa. Di mezzo si è messa la sfortuna, ma Pirlo non ha ancora potuto schierare due titolari come De Ligt e Alex Sandro, in più Chiellini continua ad avere problemi fisici. Il tecnico bianconero ha lanciato Frabotta, ma il mercato dovrà dare le opportune risposte. Come riporta Calciomercato.com, Paratici continua a seguire Emerson Palmieri, terzino sinistro in uscita dal Chelsea, che lo ha bloccato negli ultimi giorni della precedente sessione. Le condizioni, ad oggi, restano quelle del prestito con diritto di riscatto.