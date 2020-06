Emerson Palmieri è l'obiettivo numero uno della Juventus per la fascia sinistra: Alex Sandro piace a Psg e Chelsea, potrebbe partire in caso di un'offerta importante ma, se dovesse rimanere, con l'evenutale arrivo di Emerson la Juve avrebbe due giocatori di livello in quel ruolo. Per prendere l'esterno del Chelsea servono 30 milioni di euro. Questa la valutazione che fanno i Blues, con la Juve che proverà ad abbassare la parte cash inserendo una contropartita: Rabiot o lo stesso Alex Sandro, sono i più indiziati.