Arthur-Pjanic ma non solo, perché la Juventus ha la necessità di rinforzarsi un po’ ovunque. Dalla ricerca del nuovo numero 9 alla difesa, dove tiene banco il capitolo terzini. Alex Sandro è l’unico onnipresente, per questo Fabio Paratici ha messo in cima alle priorità l’acquisto di un nuovo terzino. Il nome più caldo è quello di Emerson Palmieri del Chelsa, già allenato da Sarri nell’anno trascorso a Londra. Il prezzo del cartellino è elevato, intorno ai 40 milioni di euro, cifra lontana dal budget della Juve. Stando a quanto riporta la stampa inglese, il club bianconero ha fissato un tetto di spesa pari a 15 milioni di euro.