E' caccia aperta per un vice Alex Sandro, che in questa stagione ha dovuto fare spesso gli straordinari. Tra gli obiettivi da anni nel mirino, c'è anche o soprattutto Emerson Palmieri. Corteggiato ai tempi della Roma, inseguito anche nelle ultime sessioni di mercato salvo poi mollare il colpo sotto le alte pretese del Chelsea, adesso il momento sembra propizio per affondare. I contatti con il suo entourage sono continui e fluidi, la strategia di Fabio Paratici è quella di abbassare il più possibile la valutazione del Chelsea, forte del sì del giocatore.