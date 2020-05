1









Il Chelsea fa il prezzo per Emerson Palmieri: i Blues vogliono almeno 30 milioni di euro per far partire il terzino ex Palermo e Roma, sul quale ci sono Juventus e Inter. I bianconeri possono provare a sbloccare l'affare inserendo Adrien Rabiot, in uscita, come contropartita tecnica per abbassare la parte cash. Altra soluzione, può essere quella di prendere Emerson in prestito oneroso fissando un diritto di riscatto. Paratici vuole accelerare i colloqui, il terzino potrebbe arrivare al posto di Alex Sandro che la Juve sta pensando di inserire nell'affare Icardi.