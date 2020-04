La Juventus sta seguendo da tempo la pista che porta ad Emerson Palmieri, terzino sinistro del Chelsea ed ex Roma e Palermo. Il brasiliano, naturalizzato italiano, vorrebbe provare una nuova esperienza, per riconquistare il suo posto nella Nazionale di Roberto Mancini. Così, la Juve ci prova, forte anche delle esigenze nel ruolo, lo sta monitorando, ma non è l'unica. Infatti, secondo fichajes.com, anche l'Inter di Antonio Conte vorrebbe accaparrarsi il laterale mancino.