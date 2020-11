di BN

L'amore per l'Italia e la voglia di giocare. Gli ingredienti per un ritorno in Serie A ci sono, ed Emerson Palmieri lo sa bene. Nell'ultimo mercato ha sfiorato l'Inter, ha valutato un possibile ritorno a Roma. Soprattutto, ha avuto tra le mani una ghiotta opportunità chiamata Juventus. "C'è stato qualche interessamento nei miei confronti, ma non cose concrete", le sue parole da Coverciano, dove ha parlato in conferenza stampa. Ecco, cos'è successo? Che i campioni d'Italia avevano pensato a lui, specialmente nelle ultime ore di mercato.



VICINI - Vicini, sì. Perché l'obiettivo della Juve non dichiarato era quello di portare a casa un esterno mancino, che potesse aiutare Alex Sandro anche a rientrare con relativa calma. Erano giorni in cui i ragionamenti sul terzino brasiliano non raccontavano ancora della gravità del suo infortunio: semplicemente, Emerson venne valutato come un lusso in quel momento impossibile da sostenere per la Juventus senza un'adeguata cessione sugli esterni. Un addio, in realtà, pure si concretizzò: Mattia De Sciglio, l'uomo designato a far posto all'ex Roma, era ormai a un passo dal Lione. Eppure, nonostante una fase calda nelle 48 ore precedenti al gong dell'edizione estiva del mercato, le parti non riuscirono a trovare un accordo: la Juve, infatti, l'avrebbe preso esclusivamente in prestito.