Nuove rivali per Inter e Juventus nella corsa a Thomas Meunier: oltre al Tottenham, riporta il Daily Express, il terzino in scadenza con il PSG piace anche a Chelsea e Manchester United.



EMERSON - Intanto, la ​Juventus non smette di seguire Emerson Palmieri, terzino sinistro ex Roma ora in forza al Chelsea. Come riporta Calciomercato.com, il laterale italo-brasiliano piace molto sia ai bianconeri sia all'Inter, ma al momento resta lo scoglio del prezzo. Infatti, a gennaio, Emerson è stato valutato dai Blues 40 milioni di euro: un prezzo elevato, che sia Juve sia Inter puntano ad abbassare, in quello che sembra essere l'ennesimo duello di mercato.