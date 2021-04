L'obiettivo principale della Juve sul mercato è quello di fare 100 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno, in un'estate che per i bianconeri si può dividere in due fasi: ci sarà un prima e un dopo quella data. Mercato strategico per fare plusvalenze ma anche per rinforzarsi dopo una stagione negativa e ancora con la qualificazione in Champions a rischio. Quella che verrà sarà una sessione caratterizzata da scambi, idee fantasiose e intuizioni per fare affari a basso costo.



IL RISPARMIO - Quello che stanno provando a mettere in piedi Juve e Chelsea è lo scambio che porterebbe Emerson Palmieri a Torino e Alex Sandro in Premier League. Soluzione ideale sia dal punto di vista tecnico che economico: al 30 giugno infatti la società avrà assorbito quasi del tutto l'investimento fatto per il brasiliano, rimarrà un carico di 4 milioni e all'orizzonte ci sarebbe una ricca plusvalenza. Così come il risparmio sull'ingaggio di circa 6 milioni netti a stagione. Come riporta Calciomercato.com, inoltre, a Tuchel piace Alex Sandro e l'aveva già chiesto ai tempi del Psg (era il 2018, l'offerta di 50 milioni arrivò troppo tardi e non se ne fece nulla).



I VANTAGGI CON EMERSON - In cambio, a Torino, arriverebbe Emerson Palmieri. Un giocatore che la Juve ha già da tempo nel mirino e che nel nuovo Chelsea è diventato una seconda scelta. Conosce bene il campionato italiano per averci già giocato con Palermo e Roma, quando già allora la Juve provò a prenderlo senza successo. Poi ci riprovò, anno dopo anno, con il medesimo risultato. Questa però può essere la volta buona: i contatti con l'entourage del giocatore sono continui, i benefici del decreto crescita possono agevolare l'operazione perché l'ingaggio di Emerson peserebbe la metà di quello di Alex Sandro. Per la felicità della Juve.