Gli ultimi giorni, i più frenetici. Durante i quali la Juve non ha provato soltanto a chiudere le trattative in entrata, ma ha tentato soprattutto di piazzare qualche giocatore per fare spazio e per trovare risorse per gli ultimi affondi. UIl contatto più serio è stato con l'Atalanta. In Premier qualcuno si è interessato, così come per McKennie.Dopo l'Empoli Kulusevski è rimasto in bilico, ma non c'entrava (non totalmente) la prestazione offerta contro i toscani: la Juve aveva definitivamente maturato la convinzione di dover procedere con l'acquisto di un giocatore offensivo, di una prima punta con tanti gol nelle gambe. E alla fine? Non ci è riuscita. Ma prima avrebbe dovuto piazzare qualcuno, tipo Kulusevski. Che l'Atalanta ha valutato troppo oneroso, almeno per quanto riguarda l'ingaggio. Altrimenti? Chissà quale sarebbe stata la parabola del super colpo della scorsa stagione...