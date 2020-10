5









Sospiro di sollievo per Chiellini, sì. Ma l'emergenza rimane comunque. In Ucraina, il capitano bianconero ha patito l'ennesimo infortunio muscolare alla coscia destra, gli esami a cui si è sottoposto ieri hanno escluso lesioni e le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Pirlo però dovrà farne a meno per alcune partite anche perché i recuperi del numero tre hanno bisogno sempre di più tempo.



NIENTE BARCELLONA - L'affaticamento potrebbe portare Giorgio a stare fuori una settimana. Sì, Barcellona compreso. Dunque sarà piena emergenza per Andrea Pirlo, che avrà a disposizione solo Demiral, Bonucci e Danilo. E gli altri? De Ligt è tornato in gruppo ma non è ancora pronto. E stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, per Alex Sandro di vorranno altri 10 giorni. Occhio a Luca Coccolo, difensore dell'Under 23: è la soluzione di emergenza.