Allora, facciamo la conta: c'è Arthur indisponibile e purtroppo con un problema che non dà tempi di riferimento; c'è McKennie in fase di recupero, con un problema all'anca e buona necessità di riposo; c'è Ramsey, poi, fresco di rientro con il Porto e non certamente in condizione. Chi resta? Bentancur, chiamato a un progetto di straordinari. Quindi Rabiot, che con il Napoli ha preso un'ammonizione tanto stupida quanto inutile: era diffidato, salterà la prossima sfida di campionato. Proprio nel momento in cui c'era concretamente bisogno della sua presenza in campo.



CENTROCAMPO A... - Dunque, chi gioca la prossima? Parlando in puri termini 'cronologici', a Oporto dovrebbero rivedersi Rabiot e Bentancur titolari, magari con McKennie dal primo minuto e Bernardeschi tra le riserve. Con il Crotone - ma Pirlo ci penserà da giovedì - arrivano però guai seri: l'unico centrocampista in forma e a disposizione rischia di esserci solo Bentancur, con McKennie e Ramsey chiaramente da valutare. Cosa si fa? Occhio a Cuadrado (ma dipenderà anche dalle sue condizioni): può giocare mezzala. E l'alternativa può essere 'abbassare' Kulusevski.