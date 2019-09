L'infortunio di Danilo a margine della gara con il Brescia ha creato il vuoto sulla corsia di destra. Come riporta Tuttosport, Danilo si va ad aggiungere a Douglas Costa e De Sciglio in infermeria, ma soprattutto lascia scoperta la fascia almeno sino a metà ottobre, quando la Juventus affronterà il Bologna in casa il 19. Tempi d'attesa che, però, si sincronizzano per tutti e tre gli acciaccati: anche De Sciglio, fermo dal 31 di agosto, dovrebbe ritornare in gruppo nella seconda parte del prossimo mese: stessa data in cui Sarri spera di ritrovare anche Douglas Costa, assente dalla gara contro la Fiorentina. In basso a destra, con Alez Sandro a sinistra, non resta che il solo Juan Cuadrado.