La Juventus da anni è elogiata da tutti per avere una rosa folta e capace di poter competere. Quest'anno però, è scoppiato il caso terzini. Una vera e propria emergenza quella in casa bianconera. Dallo stop di De Sciglio, passando per quello di Danilo e terminando con Alex Sandro. Ecco perchè a Maurizio Sarri è nata l'idea di inserire nello scacchiere difensivo, o meglio quello dei terzini, Juan Cuadrado. Il colombiano, che anche con Allegri aveva giocato qualche partita in quel ruolo, sta per ora convincendo tutti. EMERGENZA TERZINI, LE SOLUZIONI - La soluzione più logica è quella che arriva dal mercato, con l'investimento per un terzino. Saltato lo scambio De Sciglio-Kurzawa, i bianconeri avevano anche pensato a Meunier e Emerson Palmieri, entrambe però trattative complicate per gennaio. Un'altra soluzione che sta vagliando Sarri, è quella di utilizzare Matuidi come terzino, che però non scalda il cuore dei tifosi. Ultima possibilità, è quella di puntare sui giovani talenti in U23 e in primavera.