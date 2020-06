1







di Gianluca Minchiotti

L’emergenza terzini è un fatto ormai acclarato in casa Juventus. Per chi come noi lo sostiene fin dall’agosto 2019, non è una certo una sorpresa il fatto che Maurizio Sarri si ritrovi con la coperta non corta, ma cortissima, nel momento clou della stagione. Con un organico così risicato, per quantità e qualità degli interpreti, era molto probabile che gli infortuni, che nel corso di una stagione sono sempre da mettere in preventivo, avrebbero creato non pochi problemi alla Juve in quel settore del campo. A destra Cuadrado e Danilo, a sinistra solo Alex Sandro, con De Sciglio come jolly. Di questi, fra infortuni e squalifiche, Sarri al momento ha a disposizione solo Cuadrado (che oltretutto è un giocatore adattato al ruolo) e venerdì sera contro il Lecce dovrà inventarsi qualche soluzione alternativa (Matuidi?), così come dovrà fare di necessità virtù per il resto della stagione in corso (Chiellini a sinistra? Un passaggio - molto improbabile conoscendo Sarri, dogmatista della difesa a quattro - a una retroguardia a tre?). Lo vedremo nelle prossime settimane, fatto sta che la Juventus, e Fabio Paratici in particolare, debbano fin da ora pensare a sistemare la ‘questione terzini’ in vista della stagione 2020-21, per non ripetere gli stessi errori e non ricadere nei medesimi problemi della stagione in corso. In questa direzione gli obiettivi, dai più elevati fino a quelli più concreti, sono chiari...



