Lasi muove sul mercato, complice la sosta forzata lega al Mondiale. La Vecchia Signora inizia a guardarsi attorno, come riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Gli occhi di Madama sono finiti sudella Roma, ormai separato in casa dopo le parole dure di Jose Mourinho. La Juve potrebbe seguire il giocatore ma non solo. Non è da escludere un possibile ritorno di Andrea, che potrebbe proseguire il percorso di crescita come Nicolò Fagioli e Fabio Miretti.Gli occhi di Federico Cherubini sono finiti anche su Alvarodel Real Madrid e su Emildello Spezia. La trattativa al momento non è semplice, la strada che porta a Cambiaso potrebbe essere percorribile, il rientro anticipato alla base del giocatore dal Bologna. Cambiaso giocherebbe in modo simile a Mattia De Sciglio alle prese ancora con l'infortunio muscolare.