Emergenza piena in casa Juventus. Formazione quasi obbligata per Massimiliano Allegri e panchina corta, cortissima. Poche, infatti, le soluzioni a disposizione del tecnico livornese che, guardandosi indietro, trova tanti giovani promettenti della Next Gen e un Chiesa ancora in fase di recupero.JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Fagioli, Rabiot, Kostic; Miretti, Milik. (A disp. Perin, Pinsoglio, Rugani, Chiesa, Soulè, Barbieri, Barrenechea). All. Allegri.