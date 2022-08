Ancora un infortunio, l'ennesimo, quello che terrà Leonardo Bonucci fuori nel match di Genova contro la Sampdoria in programma lunedì. Non sarà il solo però, assente anche Angel Di Maria alle prese con l'infortunio muscolare rimediato contro il Sassuolo all'esordio in campionato. Fuori anche Paul Pogba, nonostante il suo infortunio non sia di natura muscolare. Ancora ai box anche Szczesny anch'egli alle prese con il recupero da un infortunio muscolare. Il direttore editoriale de IlBianconero.com Marcello Chirico nel seguente video ha spiegato la situazione degli infortuni in casa Juve. Di seguito il video.