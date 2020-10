La Juventus si avvicina alla sfida europea contro il Barcellona con qualche osso rotto. Non solo per il pareggio rimediato in casa contro l’Hellas Verona, ma soprattutto per un avvenimento accorso nella partita, ovvero l’infortunio di Bonucci, che ha dovuto chiedere il cambio per un problema muscolare. Fortunatamente, gli esami strumentali effettuati questa mattina hanno escluso qualsiasi tipo di lesione, ma il difensore bianconeri si aggiunge ad una lunga fila di compagni di reparto indisponibili. Infatti, Pirlo dovrà reinventarsi la difesa contro Messi e compagni, a causa delle assenze di Chiellini, De Ligt, Alex Sandro e per ultimo Bonucci.