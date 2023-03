Con la squalifica di Kean e l'indisponibilità di Milik, le scelte in attacco per la Juve erano già quasi obbligate. I 90 minuti con il Friburgo riducono ancora di più le opzioni per Massimiliano Allegri, costretto nel prossimo impegno casalingo contro la Sampdoria a inventarsi qualche soluzione alternativa. Oltre ai due attaccanti già citati infatti, anche Federico Chiesa e Angel Di Maria saranno out domenica. Nessuna lesione ma massima prudenza per entrambi, soprattutto ora che i bianconeri sono chiamati a giocare ogni tre giorni tra campionato e Europa League. Occhi allora alla Next Gen e alla Primavera; Allegri potrebbe affidarsi a qualcuno dei giovani talenti della Juve, almeno da portare in panchina. Vediamo le possibili scelte del tecnico livornese.