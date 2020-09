Andrea Pirlo deve già fare i conti con l'emergenza attacco in vista della prima partita di campionato contro la Sampdoria. Il nuovo tecnico della Juve, infatti, avrà a che fare con scelte obbligate là davanti. Gonzalo Higuain è volato all'Inter Miami e Paulo Dybala è ancora out per colpa dell'infortunio muscolare rimediato al termine della passata stagione. La scelta del 'Maestro' dovrebbe quindi essere quella di spostare Ronaldo nel ruolo di "vero nueve", il centravanti che con Sarri non ha mai voluto fare davvero. Accanto a lui possibile l'impiego di Dejan Kulusevski.