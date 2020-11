Emergenza e stanchezza, e Demiral è l'ultima mazzata . Pirlo ha parlato di continuità ("altrimenti non siamo la Juve"), ma è difficile trovarne se gli infortuni e le situazioni non danno tregua. In questo momento, la Juventus dispone di tre difensori e mezzo, di questi solo uno è un centrale puro e di ruolo.: eccola, la difesa - e unica opzione possibile - da cui Pirlo deve fare di necessità pure una virtù.A prescindere dal discorso difesa, anche centrocampo e attacco non se la passano alla perfezione. Ramsey e Chiesa devono mettere minutaggio nelle gambe, ma non sono ancora al massimo: Pirlo verosimilmente sceglierà McKennie e Bernardeschi, preparando probabilmente una staffetta che in ottica futuro diventa fondamentale. Poi Bentancur: ruscirà a togliere il posto a Rabiot? Le sensazioni della vigilia danno forza e vantaggio all'uruguaiano. Anche lui, non esattamente nella migliore fase della sua carriera.