Come racconta Gazzetta, finalmente la difesa della Juve è quasi al completo. Manca Alex Sandro, punto cardine ma assenza tollerabile. Anche grazie al doppio lavoro di Danilo. De Ligt c'è, si è negativizzato ieri e sarà insieme alla squadra. Sebbene in panchina: "Cuadrado aveva ricominciato subito in campo, ma oggi l’urgenza di recuperare De Ligt è minore e la risposta a due settimane di stop potrebbe anche non essere la stessa". L'emergenza, insomma, è finita. E' alle spalle. E nonostante abbia influito sui numeri non esattamente idiliiaci, la Juventus è rimasta tra le difese meno battute della SFerie A. In tre occasioni però è riuscita a mantenere la porta imbattuta.