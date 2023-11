Se ieri parlavamo di emergenza, immaginate cosa possiamo dire oggi... L'infortunio di Weston, per quanto non sembri pregiudicare la disponibilità del classe 1998 per il big match tra, ha creato ulteriore sconforto alla Continassa, dove la situazione del centrocampo è già particolarmente delicata per via del problema fisico di Manuel, la cui costola fratturata continua a provocare dolore, e della lombalgia di Fabio. Lo statunitense servirebbe come al pane a Massimiliano, che conta su di lui per occupare uno slot al fianco di Adrieno sulla destra, in base alle necessità. E se non dovesse farcela? In tal caso risulterebbe pressochè obbligatorio andare a pescare dal prezioso serbatoio della, che già in più di un'occasione è andata in soccorso della Prima squadra offrendo elementi di valore come, nel recentissimo passato, Kenane Dean, integrati in poco tempo tra i "grandi" anche in maniera formale.- Il primo indiziato a una convocazione - che comunque, vista la situazione generale, potrebbe avvenire anche a prescindere dalle condizioni di McKennie - sembra essere Luis, il talentuoso e duttile classe 2004 che ormai è il leader della Next Gen e che in questo inizio di stagione ha mostrato evidenti segnali di crescita, anche dal punto di vista mentale. Ma l'azzurro, già convocato da Allegri e autore tra l'altro di una doppietta con l'Italia Under 20 un paio di giorni fa, potrebbe non essere il solo a salire al piano superiore, magari anche solo per un turno di campionato.