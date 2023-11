Lasi approccia alla gara contro l’Inter sulle ali dell’entusiasmo, visti i recenti risultati e la possibilità, in caso di vittoria, di piazzarsi al primo posto in solitaria in classifica. In questi giorni, però, Massimilianoperde un pezzo dopo l’altro a centrocampo: prima, adesso ancheFrattura alla costola per, infortunio dolorosissimo. Facile immaginare che proverà a fare di tutto per esserci, facile immaginare che un suo pieno recupero sia molto difficile. Nella posizione di play, dunque, si apre una voragine. Per, invece, un problema di lombalgia che già dava fastidio durante la partita contro il: è di rientro alla Continassa, si cercherà di fare di tutto per recuperarlo.Nel gioco delle figurine, tolto Locatelli verrebbe naturale appiccicarenella posizione di play, nelle probabili formazioni in vista dell’Inter. D’altronde, più volte Allegri ha affermato di vederlo più in quella posizione che in quella di mezzala. Per il giocatore nato e cresciuto nel vivaio bianconero, fin qui, solo una manciata di minuti contro il Cagliari e poi tanta panchina.Insomma, la fiducia di Allegri nel ragazzo sembra limitata e, per questo, sembra difficile possa essere schierato in un ruolo chiave nella gara chiave della stagione. Per questo non è da escludere un’””. Cosa cerca il tecnico livornese da chi gioca davanti la difesa? Più fisicità che geometrie. Chissà che, contro l’Inter, quindi, non possa esserea retrocedere di qualche metro e aprire il ballottaggio per i due slot da mezzala che, tra giocatori di ruolo ed esterni adattati, potrebbero essere riempiti con meno difficoltà.