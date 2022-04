Solo tre centrocampisti a disposizione, esattamente com'era prima del ritorno di Zakaria. Una maledizione per il reparto più bistrattato di tutta la Juventus. Come racconta Gazzetta, però, c'è una speranza su McKennie: il texano, che ieri era allo stadio a incitare i compagni, potrebbe rientrare prima del previsto, magari già per l’inizio di maggio e quindi giocare le ultime partite della stagione. Per il mese di aprile però sarà emergenza in mezzo, senza Locatelli e McKennie.