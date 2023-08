Un'emozionante giornata di unità e passione si svela all'orizzonte per i tifosi bianconeri. Alle 18:30, all'Allianz Stadium, un'affluenza di 20.000 tifosi creerà un'atmosfera vibrante mentre si preparano a dare il loro primo caloroso saluto ufficiale alla squadra, in anticipo sulla stagione calcistica 2023-24. Questo incontro, tradizionalmente ospitato a Villar Perosa, la storica dimora degli Agnelli e luogo di ritrovo estivo per la Juventus, viene trasformato in un evento straordinario e significativo per celebrare il centenario della proprietà, tenendosi nella sede simbolica del club:La giornata si aprirà con una coinvolgente sessione di allenamento, seguita dalla celebre partitella in famiglia, in cui i due schieramenti, laguidata dall'esperto Massimilianoe la promettentecapitanata da Massimo, si sfideranno in una partita giocosa ma appassionata. Questo affascinante confronto offre ai tifosi l'opportunità di avvicinarsi ai loro eroi del presente e, forse, di dare uno sguardo agli ascesi eroi del futuro bianconero.La presenza illustre di, amministratore delegato di Exor e principale azionista della Juventus, è prevista in questa giornata speciale insieme all'intera dirigenza bianconera, tra cui Maurizio, Cristianoe Giovanni. Questo evento rappresenta una celebrazione festosa, ma riveste anche una rilevanza particolare per il giovane Timothy Weah e altri talenti emergenti che, insieme ai veterani, sperimentano per la prima volta l'atmosfera incantevole dello Stadium.